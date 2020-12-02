Помощь на доверии: экс-начальника отдела в МЧС подозревают в присвоении $20 тыс.

В Следственном комитете заинтересовались возможной выплатой $20 тыс. бывшему сотруднику одной из структур МЧС. Год назад он возглавлял отдел в российском Национальном центре управления в кризисных ситуациях, который в 2014-м доставлял гуманитарные грузы в Донбасс. В настоящее время по факту присвоения крупной суммы проводится доследственная проверка. Причастными к вероятному присвоению бюджетных средств, по словам источника «Известий» в правоохранительных органах, могут оказаться и представители агентства «Эмерком», также входящего в структуру МЧС. Бюджетные средства в валюте российские ведомства используют при проведении международных спасательных операций и выплатах зарплаты задействованным в них сотрудникам.

Утратил доверие

В одном из подразделений МЧС России сотрудники ГСУ Москвы ведут доследственную проверку по факту совершения преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение крупной суммы бюджетных средств.

— Следователи проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, в связи с чем предоставление дополнительных сведений преждевременно, — заявили «Известиям» в управлении.

В числе подозреваемых могут оказаться бывший начальник одного из отделов Национального центра управления в кризисных ситуациях Сергей Каравайцев, а также представитель агентства «Эмерком», рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. Сведений об этой организации в открытом доступе почти нет. На сайте МЧС сообщается только, что агентство занимается обеспечением участия Российского нацкорпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования в международных операциях и ведет взаимодействие с соответствующими структурами ООН.

Помощь на доверии Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По словам источника, следствие заинтересовала возможная выплата $20 тыс. Сергею Каравайцеву, которую агентство «Эмерком» провело 13 декабря 2019 года. Проверка СК была инициирована в конце ноября 2020-го.

В МЧС предоставить оперативный комментарий на запрос «Известий» не смогли. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Известиям», что Сергея Каравайцева уволили в конце декабря 2019 года в связи с утратой доверия.

Информация об этом подтверждается и сведениями из реестра уволенных из-за утраты доверия должностных лиц. Документ об увольнении Сергея Каравайцева был подписан в тот день, когда была проведена выплата $20 тыс. В реестре также отмечается, что он занимал пост начальника отдела по обеспечению деятельности российского национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования НЦУКС.

Согласно открытым источникам, именно это подразделение в 2014 году занималось доставкой гуманитарной помощи пострадавшим жителям Донецкой и Луганской областей.

Национальный центр управления в кризисных ситуациях как самостоятельное подразделение создали в октябре 2008 года. Спустя 11 лет, с 1 января 2020-го, НЦУКС вошел в структуру центрального аппарата ведомства. В настоящее время руководит подразделением генерал-майор Александр Лекомцев.

Помощь на доверии Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Главная задача центра — обеспечение координации деятельности всех органов МЧС, управление силами и средствами, предназначенными для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществление информационного обмена и своевременного информирования населения об угрозе. А также контроль наличия и готовности сил и средств оперативного реагирования МЧС России к действиям при чрезвычайных ситуациях.

Премия по-тихому

Бюджетные средства в валюте российские ведомства используют при проведении международных спасательных операций и выплатах зарплаты задействованным в них сотрудникам, рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

— В принципе, сумма в $20 тыс. слишком маленькая, чтобы быть «золотым парашютом» для уволенного сотрудника. Скорее всего, учитывая предстоящую ликвидацию центра как самостоятельной структуры (с 1 января 2020 года НЦУКС стал подразделением МЧС. — «Известия), кто-то решил распилить неизрасходованные средства. Распределяя небольшие суммы, коррупционеры рассчитывают, что преступление пройдет незамеченным, — сказал «Известиям» эксперт.

Помощь на доверии Фото: Pixabay

Несмотря на то что сотрудники МЧС нечасто мелькают в сводке коррупционных преступлений, варианты для присвоения бюджетных средств в ведомстве существуют, отметил Кирилл Кабанов.

Один из резонансных случаев, связанных с причастностью сотрудников МЧС к коррупционным преступлениям, произошел в 2012 году. Тогда и. о. начальника управления ведомства по Северному административному округу столицы Андрея Аршинова задержали с поличным при получении взятки в 1,1 млн рублей. По данным следствия, в общей сложности он вымогал у предпринимателя 2 млн за оказание общего покровительства при монтаже и обслуживании организацией систем противопожарной автоматики и дымоудаления на территории округа.