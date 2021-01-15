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Глава ЕК назвала создание сертификата вакцинации медицинской необходимостью

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Евросоюз будет поддерживать быстрое, но постепенное проведение вакцинации от коронавируса в ЕС, создание сертификата вакцинации является медицинской необходимостью. Об этом в пятницу, 15 января, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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«Это единственный способ искоренить вирус», — отметила фон дер Ляйен в ходе выступления, трансляция которого велась на ее странице в Twitter.

По ее словам, страны ЕС должны обсудить вопросы создания сертификатов вакцинации. Также может идти речь о замене сертификатов ПЦР-тестами для свободного перемещения внутри еврозоны, добавила председатель ЕК.

В этот же день официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант отметила, что появление сертификатов вакцинации от коронавируса станет естественной медицинской мерой.

Ранее в январе в Еврокомиссии рассказали «Известиям» об отсутствии в ближайшей перспективе у Евросоюза планов изменить политику выдачи виз и сделать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для их получения.

Отмечалось, что сертификаты вакцинации могут быть полезны для туристов тем, что освободят их от необходимости сдавать тесты на коронавирус и соблюдать карантин по приезде.

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