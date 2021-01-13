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ЕС не планирует требовать сертификат о вакцинации для выдачи виз

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В ближайшей перспективе у Евросоюза нет планов изменить политику выдачи виз и сделать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для их получения, рассказали «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК).

«В странах ЕС действуют временные ограничения на прием граждан из стран вне объединения (за исключением небольшого числа государств), что непосредственно влияет на выдачу виз. Но это не зависит от вакцинации, для получения визы в Европу прививка не требуется. В настоящий момент мы не можем заявить о каких-либо предстоящих изменениях в этой политике», — рассказал «Известиям» представитель пресс-службы ЕК.

Он пояснил, что сертификаты вакцинации могут быть полезны для туристов тем, что освободят от необходимости сдавать тесты и соблюдать карантин по приезде.

О том, зачем еще нужны «иммунные паспорта» и смогут ли они вернуть путешествия в нашу жизнь, читайте в материале «Известий»:

Ковидный билет: для чего в мире создают сертификаты вакцинации

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