В Европе введение сертификатов о вакцинации назвали естественной мерой

Введение сертификатов о вакцинации в Евросоюзе станет естественной медицинской мерой. Об этом заявила в пятницу, 15 января, на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

В то же время, по ее словам, влияние наличия сертификатов на свободу перемещения граждан нуждается в оценке. «Однако вопрос о дополнительных правах, которые будет давать такой документ, требует уточнения, и он будет обсуждаться на уровне Евросоюза», — цитирует ее ТАСС.

Ранее в январе в Еврокомиссии рассказали «Известиям» об отсутствии планов в ближайшей перспективе у Евросоюза изменить политику выдачи виз и сделать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для их получения.

Сертификаты вакцинации могут быть полезны для туристов тем, что освободят от необходимости сдавать тесты и соблюдать карантин по приезде.

Накануне сообщалось, что руководство Европейского союза намерено к сентябрю 2021 года распространить среди своих граждан порядка 200 млн вакцин против COVID-19.