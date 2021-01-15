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Минск назвал фейком опубликованную оппозицией запись о действиях силовиков

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Министерство внутренних дел Белоруссии назвало подделкой обнародованную оппозицией запись, в которой якобы один из руководителей органов внутренних дел говорит о необходимости ужесточения действий правоохранителей в отношении участников протеста. Об этом 15 января сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

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По ее словам, ведомство не комментирует и не будет комментировать фейки, передает ТАСС. «Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом», — подчеркнула Чемоданова.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась запись, на которой слышен голос якобы нынешнего заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова, выступавшего перед личным составом. На ролике слышны слова, что руководство Республики Беларусь поддерживает жесткие действия силовиков в отношении участников протестов.

Также ведется речь о том, что в Белоруссии должен быть создан некий лагерь для содержания активных участников протестов. Представители белорусской оппозиции из-за рубежа пообещали передать эту запись в ряд международных организаций.

Ранее в этот день сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Белоруссии задержали двоих предпринимателей по подозрению в финансировании протестной деятельности в стране. Денежные средства для финансирования незаконных массовых мероприятий в Белоруссии предоставлялись фондом BYHELP.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы. Акции проходят до сих пор, переместившись с проспектов в жилые дворы городов.

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