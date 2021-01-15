В НАТО прокомментировали решение России выйти из ДОН

НАТО приняло к сведению решение России выйти из Договора по открытому небу, заявил в пятницу, 15 января, заместитель официального представителя альянса Пирс Казале.

«Мы приняли к сведению заявленное намерение России покинуть ДОН. Страны НАТО продолжат тесные консультации по вопросам будущего контроля над вооружениями», — цитирует его ТАСС.

Казале указал, что альянс также остается открытым для диалога по снижению рисков и военной транспарентности.

Ранее в этот день российский МИД сообщил, что страна начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу.

Вашингтон 22 ноября 2020 года подтвердил, что больше не является участником Договора по открытому небу.

Член комитета американского сената по международным отношениям Боб Менендес считает, что выход из соглашения делает США менее защищенными от России. Он назвал решение администрации своей страны безрассудным, так как ДОН давал Вашингтону и его союзникам важную информацию о военных силах России.

Москва заявила, что Россия будет добиваться твердых гарантий того, чтобы оставшиеся в ДОН участники твердо выполняли свои обязательства.

В Кремле выразили сожаление в связи с таким решением американской стороны, указав, что без нее документ является несостоятельным.