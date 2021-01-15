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В Турции рассказали о письме Макрона Эрдогану

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Президент Франции Эммануэль Макрон направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с предложением развивать отношения между странами. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал в пятницу, 15 января, газете Sabah.

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«Два дня назад мы получили положительное письмо от Макрона, в котором содержится его желание развивать отношения, встретиться с нашим президентом. Он от руки написал приветствие на турецком: «Дорогой Тайип», — сказал глава МИДа.

По словам Чавушоглу, Эрдоган ответил Макрону взаимностью. В первую очередь речь идет о телефонных звонках и видеоконференциях, уточняет RT.

В октябре 2020 года во Франции произошел ряд резонансных нападений, расцененных местными властями как «теракты исламистов». В частности, 16 октября под Парижем мигрант обезглавил учителя истории Самюэля Пати за демонстрацию на уроках карикатур на пророка Мухаммеда, а 29 октября выходец из Туниса напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце. В результате второй атаки погибли три человека — две женщины и 55-летний работник церкви.

Спустя несколько дней мужчина с ножом атаковал православного священника в Лионе.

После первого происшествия Макрон предложил ужесточить в стране контроль за финансированием мечетей, а также создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам». Его заявления вызвали возмущение в Турции и ряде других стран, исповедующих ислам.

В частности, Эрдоган посоветовал французскому лидеру «лечить свою психику», заявив, что «европейский фашизм вышел на новый уровень». Резкие высказывания Анкары вызвали возмущение французских властей, после чего Париж отозвал посла из Турции для консультаций.

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