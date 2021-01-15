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В Nissan рассказали о новом кроссовере Qashqai

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Японская компания Nissan раскрыла подробности о кроссовере Qashqai нового, третьего по счету поколения.

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Как говорится в опубликованном 15 января пресс-релизе компании, в Европе автомобиль будет предлагаться с гибридной технологией e-POWER: 1,5-литровый турбомотор будет использоваться исключительно для подзарядки тяговой аккумуляторной батареи. Мощность силовой установки составит 190 л.с. Привод только передний.

Кроме того, новый Nissan Qashqai нового поколения получит 1,3-литровый гибридный двигатель мощностью 140 и 160 л.с. Мотор может работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.
Дизельных двигателей в гамме моторов кроссовера для Европы не предусмотрено.

Выпуск нового Nissan Qashqai наладят на заводе в британском Сандерленде в 2022 году.

20 октября сообщалось, что в России запатентовали электрический кроссовер Nissan Ariya.

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