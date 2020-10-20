В России запатентовали электрический кроссовер Nissan Ariya

В базе Федерального института промышленной собственности 19 октября были опубликованы патент и изображения нового автомобиля.

Судя по информации из документа, речь идет о новом электрическом кроссовере Nissan Ariya, который был представлен в июле 2020 года.

Габаритная длина машины составляет 4595 мм, ширина — 1850 мм, а высота — 1660 мм. Внешними отличительными особенностями новинки являются ниспадающая стеклянная крыша, узкие светодиодные фары и ходовые огни, спойлер на двери багажника и большие 19-дюймовые колесные диски.

В салоне автомобиля минимум аналоговых кнопок и механических переключателей — большинство функций можно контролировать с помощью сенсорных приборов. Регулируемая центральная консоль может быть сдвинута в наиболее удобное для водителя положение, которое запоминается как часть персональных настроек для последующего автоматического восстановления. На консоли находится новый переключатель режимов движения.

Автомобиль получил последнюю версию системы автономного управления ProPilot, которая работает вместе со встроенным навигатором автомобиля. Система подключается к управлению при заданном маршруте, когда машина выезжает на трассу, и помогает водителю при обгонах, смене полос и проезде развилок. Если водитель сам захочет совершить маневр, он должен положить руки на руль и включить указатель поворота.

Кроссовер Nissan Ariya оснащается как одним, так и двумя электрическими двигателями. Привод — передний и полный. Топовая модификация автомобиля ускоряется с места до 100 км/ч за 5 с, а запас хода составляет около 500 км.

2 октября сообщалось, что Nissan представила на российском рынке обновленный кроссовер Qashqai. Автомобиль предлагается по цене от 1 395 000 рублей, что на 18 тыс. рублей дороже машины 2019 модельного года.