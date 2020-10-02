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Nissan представил на российском рынке обновленный Qashqai

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Японская компания Nissan представила на российском рынке обновленный кроссовер Qashqai. Автомобиль предлагается по цене от 1 395 000 рублей, что на 18 тыс. рублей дороже машины 2019 модельного года.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 2 октября в редакцию «Известий», в автомобиле появилась возможность подключать к мультимедийной системе смартфон через приложения Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, управлять системой можно при помощи встроенных голосовых команд.

Что касается визуальных обновлений, то Nissan Qashqai стал доступен с новой комбинированной отделкой салона с использованием кожи кофейного цвета.

В базовое оснащение теперь входит система помощи при экстренном торможении и функция активного контроля траектории движения.

Кроссовер предлагают с бензиновым турбомотором объемом 1,2-литра мощностью 115 л.с. либо с двухлитровым атмосферным агрегатом, выдающим 144 л.с.

16 сентября сообщалось, что Nissan представила концептуальный спортивный автомобиль Z Proto.

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