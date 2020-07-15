Nissan представила новый электрический кроссовер Ariya

Японская компания Nissan провела презентацию нового кроссовера Ariya с электрической силовой установкой. Об говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем 15 июля в редакцию «Известий».

Габаритная длина машины составляет 4595 мм, ширина — 1850 мм, а высота — 1660 мм. Таким образом, по своим размерам кроссовер сравним с моделью X-Trail, а его основным конкурентом будет Tesla Model Y.

Серийный автомобиль не сильно отличается от одноименного концепт-кара, представленного в конце 2019 года в рамках Токийского автосалона.

Отмечается, что это первая модель, представляющая свежий взгляд на новое поколение электромобилей Nissan, которые будут задавать новые стандарты в автомобилестроении, такие как электрификация, оптимизация платформ и комплектаций, а также технологии искусственного интеллекта

Кроссовер Ariya сначала начнут продавать в Японии, а затем модель появится на других рынках, в том числе в России.

Внешними отличительными особенностями новинки являются ниспадающая стеклянная крыша, узкие светодиодные фары и ходовые огни, спойлер на двери багажника и большие 19-дюймовые колесные диски.

В салоне автомобиля минимум аналоговых кнопок и механических переключателей — большинство функций можно контролировать с помощью сенсорных приборов. Регулируемая центральная консоль может быть сдвинута в наиболее удобное для водителя положение, которое запоминается как часть персональных настроек для последующего автоматического восстановления. На консоли находится новый переключатель режимов движения.

Фото: Nissan

На Ariya применяются сиденья «Zero Gravity» («с нулевой гравитацией»: нагрузки, действующие на корпус человека, переносятся так же легко, как если бы он был в невесомости). Сиденья установлены так, чтобы для ног оставалось большое свободное пространство и чтобы максимально упростить общение между передними и задними пассажирами.

Для пассажиров, занимающих задние места, предусмотрено большое свободное пространство над головами и в области ног. Плоский пол салона позволяет им при желании занять свободную позу, положив ногу на ногу.

Автомобиль получил последнюю версию системы автономного управления ProPilot, которая работает вместе со встроенным навигатором автомобиля. Система подключается к управлению при заданном маршруте, когда машина выезжает на трассу, и помогает водителю при обгонах, смене полос и проезде развилок. При этом система выбирает наиболее оптимальный момент для перестроения. Если водитель сам захочет совершить маневр, он должен положить руки на руль и включить указатель поворота.

После съезда с шоссе автономное управление будет отключено — и водитель получит контроль над машиной. Кроме того, система способна самостоятельно припарковать автомобиль.

Кроссовер Nissan Ariya предложат как с одним, так и с двумя электрическими двигателями. Привод — передний и полный. Топовая модификация автомобиля сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 5 с, а запас хода составит около 500 км.

20 мая сообщалось, что Nissan представила лимитированную версию спортивного купе Nissan GT-R50 by ItaLDesign.