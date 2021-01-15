В Госдуме прокомментировали старт выхода России из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу (ДОН) уже не имеет особого практического значения, рассказал «Известиям» 15 января член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее в этот день российский МИД сообщил, что страна начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу.

«Технологии не стоят на месте, и теперь слежение за объектами военной инфраструктуры осуществляется в основном при помощи спутниковых технологий. Поэтому полеты воздушных судов для этой цели уже не так актуальны, как в конце прошлого века», — сказал депутат.

Несмотря на символическое значение договора, демонстративный выход США из него показал, что они больше не хотят сохранять сложившуюся в конце XX века архитектуру международной безопасности и будут всячески провоцировать Россию и другие страны, набирающие силу в военной сфере, на усиление конфронтации, сказал Морозов.

Политик выразил сожаление, что США выбрали такой неконструктивный подход.

Вашингтон 22 ноября 2020 года подтвердил, что больше не является участником Договора по открытому небу.

Член комитета американского сената по международным отношениям Боб Менендес считает, что выход из соглашения делает США менее защищенными от России. Он назвал решение администрации своей страны безрассудным, так как ДОН давал Вашингтону и его союзникам важную информацию о военных силах России.

Москва заявила, что Россия будет добиваться твердых гарантий того, чтобы оставшиеся в ДОН участники твердо выполняли свои обязательства.

В Кремле выразили сожаление в связи с таким решением американской стороны, указав, что без нее документ является несостоятельным.