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Следователь заявила о раскрытии четырех убийств благодаря делу певца Круга

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Следователи, изучавшие уголовное дело об убийстве певца Михаила Воробьева, выступавшего под псевдонимом Михаил Круг, раскрыли четыре заказных убийства, совершенных членами банды «Тверские волки». Об этом сообщила в интервью «РИА Новости» заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тверской области Алина Дубасова в пятницу, 15 января.

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«Расследуя данное уголовное дело, мы раскрыли еще четыре убийства, совершенных в Твери и Тверской области в 2000-х годах. Трое из убитых являлись предпринимателями, а четвертый — местный криминальный авторитет, представитель на тот момент чеченской диаспоры в Твери», — сказала она.

По словам Дубасовой, по делу проходят члены «Тверских волков» Александр Агеев, Александр Осипов (младший), Дмитрий Баскаков и трое заказчиков, чьи имена следствие пока не может назвать. Сейчас они знакомятся с материалами уголовного дела. В ближайшее время его направят в прокуратуру.

Следователь отметила, что раскрыть убийства помогли друзья убийцы Круга Дмитрия Веселова, которые и дали показания.

Осипов, Агеев и Баскаков полностью признали свою вину. Один из заказчиков убийств признался частично, двое других — нет.

Шансонье убили в его доме в поселке Мамулино в Тверской области в 2002 году. В 2019 году СКР заявил, что Круга убил член «Тверских волков» Дмитрий Веселов. Об этом рассказали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.

Агеев признался в участии в нападении совместно с Веселовым на дом певца, пояснив, что убийство не планировалось. По данным СК, лидер банды Александр Костенко заказал этим людям кражу в доме исполнителя.

По словам Агеева, Веселов выстрелил во внезапно возникшего музыканта два раза из пистолета ТТ, а также в собаку, охранявшую дом. После злоумышленники скрылись с места преступления. От полученных ранений музыкант скончался в одной из областных больниц.

Самого Веселова марте 2003 года убил Осипов, который был поклонником творчества исполнителя шансона. С учетом смерти подозреваемого в убийстве следствие прекратило уголовное дело.

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