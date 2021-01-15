Следователь заявила о раскрытии четырех убийств благодаря делу певца Круга
Следователи, изучавшие уголовное дело об убийстве певца Михаила Воробьева, выступавшего под псевдонимом Михаил Круг, раскрыли четыре заказных убийства, совершенных членами банды «Тверские волки». Об этом сообщила в интервью «РИА Новости» заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тверской области Алина Дубасова в пятницу, 15 января.
«Расследуя данное уголовное дело, мы раскрыли еще четыре убийства, совершенных в Твери и Тверской области в 2000-х годах. Трое из убитых являлись предпринимателями, а четвертый — местный криминальный авторитет, представитель на тот момент чеченской диаспоры в Твери», — сказала она.
По словам Дубасовой, по делу проходят члены «Тверских волков» Александр Агеев, Александр Осипов (младший), Дмитрий Баскаков и трое заказчиков, чьи имена следствие пока не может назвать. Сейчас они знакомятся с материалами уголовного дела. В ближайшее время его направят в прокуратуру.
Следователь отметила, что раскрыть убийства помогли друзья убийцы Круга Дмитрия Веселова, которые и дали показания.
Осипов, Агеев и Баскаков полностью признали свою вину. Один из заказчиков убийств признался частично, двое других — нет.
Шансонье убили в его доме в поселке Мамулино в Тверской области в 2002 году. В 2019 году СКР заявил, что Круга убил член «Тверских волков» Дмитрий Веселов. Об этом рассказали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.
Агеев признался в участии в нападении совместно с Веселовым на дом певца, пояснив, что убийство не планировалось. По данным СК, лидер банды Александр Костенко заказал этим людям кражу в доме исполнителя.
По словам Агеева, Веселов выстрелил во внезапно возникшего музыканта два раза из пистолета ТТ, а также в собаку, охранявшую дом. После злоумышленники скрылись с места преступления. От полученных ранений музыкант скончался в одной из областных больниц.
Самого Веселова марте 2003 года убил Осипов, который был поклонником творчества исполнителя шансона. С учетом смерти подозреваемого в убийстве следствие прекратило уголовное дело.