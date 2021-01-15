Минфин начал разрабатывать стратегию развития финрынка до 2030 года

Минфин России приступил к разработке новой стратегии финансового рынка до 2030 года. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила пресс-служба министерства.

«Минфин России по поручению правительства РФ приступил к разработке стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Прежде всего она будет ориентирована на повышение эффективности отрасли, совершенствование финансовой инфраструктуры», — говорится в заявлении.

Минфин называет основной задачей стратегии формирование конкурентной, доверительной и инновационной среды в банковском секторе и на финансовых рынках.

Глава Минфина Антон Силуанов также указал на необходимость проработки механизмов защиты клиентов финорганизаций и розничных инвесторов, пишет «Газета.ру».

Предполагается, что проект стратегии направят в правительство не позднее III квартала 2021 года. Кроме того, как заверили в Минфине, разработка будет идти в тесном контакте с ЦБ и участниками рынка.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость решения проблем с динамикой доходов населения в государстве.

В конце октября 2020 года российский лидер подчеркнул важность реализации поставленных целей национальных проектов и отметил, что экономика страны будет развиваться в оптимистичном ключе.