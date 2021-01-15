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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у российско-монгольской границы

Три человека погибли в результате землетрясения в Индонезии

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Три человека погибли в результате разрушительного землетрясения магнитудой 6,2 у побережья в Индонезии. Об этом сообщил портал Detik со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) в четверг, 14 января.

Руководитель центра Радита Джати рассказал, что еще 24 человека пострадало. Кроме того, около 2 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Подземные толчки вызвали несколько оползней.

Также в результате землетрясения было разрушено более 60 зданий, в том числе офис местного губернатора и местный отель.

Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км и располагался на расстоянии 139 км в северо-западном направлении от города Паре-Паре.

12 января землетрясение магнитудой 5,9 произошло на территории индонезийской части острова Новая Гвинея. Эпицентр подземных толчков располагался в 152 км к востоку от города Набире. Очаг залегал на глубине 10 км.

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