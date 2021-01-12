Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Косачев назвал «помощь» Британии по Крыму политическим проектом
Мир
Поездку Помпео в Европу отменили для обеспечения передачи власти Байдену
Мир
Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США
Мир
Эрдоган зарегистрировался в мессенджере Telegram
Мир
Сенаторов предупредили о штурме Капитолия во время инаугурации Байдена
Общество
СК начал проверку из-за массового отравления детей в Буйнакске
Мир
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии
Происшествия
Склад вторсырья загорелся в Екатеринбурге на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Нидерланды продлили строгий карантин из-за COVID-19 до 9 февраля

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на территории индонезийской части острова Новая Гвинея. Об этом во вторник, 12 января, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Шаткое положение: как россиян спасают от землетрясений
Сейсмоопасное жилье хотят приравнять к аварийному и включить в программу расселения

Землетрясение зафиксировали в 18:17 по времени UTC (21:27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 152 км к востоку от города Набире. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

10 января подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в северной части Аргентины. Землетрясение произошло в провинции Жужуй в 06:54 по времени UTC (03:54 мск).

Эпицентр находился в 144 км к западу от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй, в котором живут более 305 тыс. человек, и в 44 км от Сан-Антонио-де-лос-Кобрес. Очаг залегал на глубине 184 км. Информация о разрушениях и пострадавших в результате сейсмологического события также не поступала.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021