Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на территории индонезийской части острова Новая Гвинея. Об этом во вторник, 12 января, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировали в 18:17 по времени UTC (21:27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 152 км к востоку от города Набире. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

10 января подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в северной части Аргентины. Землетрясение произошло в провинции Жужуй в 06:54 по времени UTC (03:54 мск).

Эпицентр находился в 144 км к западу от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй, в котором живут более 305 тыс. человек, и в 44 км от Сан-Антонио-де-лос-Кобрес. Очаг залегал на глубине 184 км. Информация о разрушениях и пострадавших в результате сейсмологического события также не поступала.