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В Боливии назвали дату прибытия первых доз «Спутника V»

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Первые партии российской вакцины «Спутник V», предназначенные для боливийских медиков, прибудут в страну 25–31 января. Об этом в пятницу, 15 января, в беседе с «РИА Новости» заявил замминистра внешней торговли и интеграции Боливии Бенхамин Бланко Ферри.

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«Мы договорились о том, что в конце января должна быть поставка 6 тыс. доз… Между 25 и 31 января, это то, что нам сказали в России», — сказал он.

Как отметил Ферри, первые дозы будут предназначены для работников здравоохранения. Будут вакцинированы 3 тыс. человек.

Ранее пресс-секретарь президента Боливии Луиса Арсе, Хорхе Рихтер, сообщил, что глава государства вакцинируется российским препаратом от COVID-19 «Спутник V» в числе первых. Власти страны подписали контракт о поставках 5,2 млн доз российского препарата для вакцинации 2,6 млн человек.

6 января «Спутник V» был зарегистрирован на территории Боливии на основе российских данных клинических исследований. Одобрение Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения (AGEMED) было получено без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России.

Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения страны.

4 января бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что «грязная информационная война» против российской вакцины ставит под угрозу право народа на жизнь и здоровье.

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