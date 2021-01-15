Число стоящих на бирже труда за 3,5 месяца снизилось почти на 1 млн

За прошедшие 3,5 месяца число официально зарегистрированных безработных граждан в России снизилось почти на 1 млн, сейчас в центрах занятости населения зарегистрировано 2,77 млн безработных. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Согласно данным ведомства, на конец ноября 2020 года на учете в службах занятости состояло чуть более 3,2 млн человек, а максимальное значение наблюдалось в конце сентября — 3,7 млн человек.

При этом, согласно данным Росстата, реальное число безработных гораздо больше. Так, в ноябре прошлого года незарегистрированных на биржах труда граждан насчитали 4,6 млн.

По мнению экспертов, численность официально безработных сокращается из-за постепенного выхода страны из режима ограничений: сотрудники возвращаются на работу, а введенные ранее меры мягче и менее категоричны, что предоставляет больше возможностей для МСП и сферы торговли и услуг.

Кроме того, специалисты предполагают, что сокращение числа официально зарегистрированных безработных может быть связано с созданием новых рабочих мест.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 15 января.