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Число стоящих на бирже труда за 3,5 месяца снизилось почти на 1 млн

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За прошедшие 3,5 месяца число официально зарегистрированных безработных граждан в России снизилось почти на 1 млн, сейчас в центрах занятости населения зарегистрировано 2,77 млн безработных. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

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Согласно данным ведомства, на конец ноября 2020 года на учете в службах занятости состояло чуть более 3,2 млн человек, а максимальное значение наблюдалось в конце сентября — 3,7 млн человек.

При этом, согласно данным Росстата, реальное число безработных гораздо больше. Так, в ноябре прошлого года незарегистрированных на биржах труда граждан насчитали 4,6 млн.

По мнению экспертов, численность официально безработных сокращается из-за постепенного выхода страны из режима ограничений: сотрудники возвращаются на работу, а введенные ранее меры мягче и менее категоричны, что предоставляет больше возможностей для МСП и сферы торговли и услуг.

Кроме того, специалисты предполагают, что сокращение числа официально зарегистрированных безработных может быть связано с созданием новых рабочих мест.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 15 января.

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