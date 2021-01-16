Давление воды: на Енисее льдом смяло несколько судов

Во время зимнего ледостава в Енисее резко поднялся уровень воды и начались подвижки льда. Природная стихия затронула несколько населенных пунктов, расположенных на берегу реки. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Населенные пункты на севере Красноярского края оказались подтоплены
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
В районе поселка Стрелка уровень воды составил 718 см, при том что критическая отметка — 900 см
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Местные жители сообщили о подтоплении домов и дач
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
В поселке Галанино вода подошла к домам и огородам, затопила некоторые дороги
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Движущиеся глыбы льда повредили грузопассажирский паром и буксиры, стоявшие у причала
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Льдины помяли леерные ограждения палубы на пароме
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Пришедшая вода быстро замерзла, однако потоком унесло находившиеся у берега катера
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
К некоторым населенным пунктам на другой стороне реки добраться практически невозможно, так как навигации нет
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Метеорологи предупредили об опасности зимней рыбалки во время ледостава — лед может треснуть и пойти по течению
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