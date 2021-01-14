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Белые ходоки: снегопад в Москве

В столичный регион пришла настоящая зима
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Сотрудник ГБУ «Гормост» проводит чистку снега и наледи на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
В ночь на 14 января на столичный регион обрушился мощный снегопад с метелью и холодным ветром. Как Москва встретила настоящую русскую зиму — в фотогалерее «Известий»
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Большой Краснохолмский мост в Москве
Фото: РИА Новости//Павел Бедняков
Так сегодня выглядел Большой Краснохолмский мост в Москве
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Последствия снегопада в Москве 14 января
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
По прогнозам синоптиков, снегопад прекратится лишь во второй половине дня
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Вид на Котельническую набережную в Москве во время снегопада
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Засыпало снегом и элитные дома на Котельнической набережной
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Уборка снега на Никольской улице в Москве
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Коммунальные службы города оперативно отреагировали на непогоду
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Сотрудник коммунальных служб во время чистки крыши одного из многоквартирных домов после сильного снегопада в Москве
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Очистка кровель многоквартирных домов полным ходом началась с раннего утра
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Последствия снегопада в Москве 14 января
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Киселев Сергей
Горожане после нескольких теплых зим вспомнили наконец настоящие русские метели
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На Никольской улице в Москве во время снегопада
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Никольская превратилась в сказочную белую улицу
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Снегопад в Москве. На дальнем плане: Крымский мост
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
За сутки в столице выпало около 19% месячной нормы осадков
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Снегоуборочная техника на одной из улиц в Москве
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Снегоуборочная техника на одной из улиц в Москве
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Чистка снега
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Сандурская Софья
Автомобилисты погодой недовольны: многим из них пришлось утром выкапывать свой транспорт из настоящих сугробов
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Последствия снегопада в Москве 14 января
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Сандурская Софья
Метеорологические службы предупредили о непогоде заранее, и город оказался готов встретить снегопад
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Последствия снегопада в Москве 14 января
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Ведяшкин Сергей
Почетный караул несет свою службу в любую погоду
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Последствия снегопада в Москве 14 января
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
В такую погоду защитная маска помогает не только от вирусов, но и от холодного ветра
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Последствия снегопада в Москве 14 января
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Ведяшкин Сергей
Уборка снега полным ходом идет во всех районах столицы
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