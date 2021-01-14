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Mail.ru Group перейдет на гибридный формат работы сотрудников

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Компания Mail.ru Group намерена перейти на постоянный гибридный формат работы сотрудников, который подразумевает сочетание работы в офисе и на удаленке. Об этом сообщил в четверг, 14 января, гендиректор компании Борис Добродеев.

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Как сообщил Добродеев, до пандемии компанией уже проводились эксперименты по переходу на гибридный формат, были опробованы четыре разных варианта, однако из-за ограничения работы в офисе на фоне распространения COVID-19 эксперименты были приостановлены. Он отметил, что Mail.ru Group планирует возобновить эти эксперименты.

«Как только эпидемия отпустит, мы планируем к этим экспериментам вернуться. Это точно гибрид, но непонятно пока, в какой форме, и от формы будут зависеть затраты», — рассказал он, выступая на Гайдаровском форуме.

По словам Добродеева, компания провела опрос среди сотрудников, согласно которому лишь 5% опрошенных хотят вернуться в офис на постоянную работу, 30% респондентов проголосовали за постоянную работу в дистанционном формате, остальные выбрали гибридный вариант.

«Я думаю, что гибрид, с точки зрения как сотрудника, так и работодателя, если не брать затраты, выглядит как наиболее правильная и сбалансированная форма занятости. Думаю, мы будем жить в эпоху вечного гибрида», — заявил гендиректор Mail.ru Group.

Он добавил, что компания рассчитывает при выборе окончательного решения о формате работы «отталкиваться от счастья и продуктивности сотрудников».

Ранее, 14 января, глава Минтруда Антон Котяков, выступая на Гайдаровском форуме, отметил, что в России порядка 3,7 млн россиян продолжают работать в удаленном формате.

10 декабря 2020 года президент России Владимир Путин отметил высокую готовность страны к переходу к работе в онлайн-формате в период распространения коронавируса.

8 декабря глава государства подписал федеральный закон об удаленной работе, который предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения работы в офисе и удаленно.

В конце года сообщалось, что 60% опрошенных в 2020 году стали работать продуктивнее с использованием удаленного формата. 56% респондентов заявили, что их продуктивность работы на удаленке возросла. 27% участников опроса сочли, что остались на том же уровне.

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