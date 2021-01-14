Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
В сборной России по биатлону выявили два случая COVID-19
Мир
На Украине отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в США
Экономика
ЦБ РФ призвал ограничить продажу инвестиционных страховых полисов
Общество
Минтруд сообщил о 3,7 млн работающих на удаленке россиянах
Общество
Два миллиона доз вакцины «Спутник V» отправят в регионы РФ до конца месяца
Политика
Госдума обсудит проект о запрете второго гражданства для госслужащих 19 января
Авто
АвтоВАЗ станет производить автомобили на новой платформе
Туризм
Комитет ВОЗ обсудит вопрос о паспортах вакцинации для путешественников
Экономика
В Дании заявили о возобновлении с 15 января строительства «Северного потока – 2»

Минтруд сообщил о 3,7 млн работающих на удаленке россиянах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России порядка 3,7 млн россиян продолжают работать в удаленном формате. Об этом в четверг, 14 января, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Удаленка не за горами: крупнейшие компании думают сохранить работу вне офиса
Это может сэкономить им до 35% расходов на обслуживание помещений, считают эксперты

«Количество занятых (на удаленке. — Ред.) постепенно снижается в силу снятия определенных ограничений. Сейчас мы видим, что количество занятых у нас порядка 3,7 млн человек — это 6%», — сказал министр, выступая на Гайдаровском форуме.

По словам Котякова, Минтруд ожидает, что после снятия всех ограничений количество снизится еще и будет составлять порядка 5% от общего числа занятых. «Это где-то 2,7–2,8 млн человек», — уточнил глава ведомства.

Ранее, 10 декабря, президент России Владимир Путин отметил высокую готовность страны к переходу к работе в онлайн-формате в период распространения коронавируса.

8 декабря он подписал федеральный закон об удаленной работе, который предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения работы в офисе и удаленно.

В конце года сообщалось, что 60% опрошенных в 2020 году стали работать продуктивнее с использованием удаленного формата. 56% респондентов заявили, что их продуктивность работы на удаленке возросла. 27% участников опроса сочли, что остались на том же уровне.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021