Минтруд сообщил о 3,7 млн работающих на удаленке россиянах

В России порядка 3,7 млн россиян продолжают работать в удаленном формате. Об этом в четверг, 14 января, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Количество занятых (на удаленке. — Ред.) постепенно снижается в силу снятия определенных ограничений. Сейчас мы видим, что количество занятых у нас порядка 3,7 млн человек — это 6%», — сказал министр, выступая на Гайдаровском форуме.

По словам Котякова, Минтруд ожидает, что после снятия всех ограничений количество снизится еще и будет составлять порядка 5% от общего числа занятых. «Это где-то 2,7–2,8 млн человек», — уточнил глава ведомства.

Ранее, 10 декабря, президент России Владимир Путин отметил высокую готовность страны к переходу к работе в онлайн-формате в период распространения коронавируса.

8 декабря он подписал федеральный закон об удаленной работе, который предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения работы в офисе и удаленно.

В конце года сообщалось, что 60% опрошенных в 2020 году стали работать продуктивнее с использованием удаленного формата. 56% респондентов заявили, что их продуктивность работы на удаленке возросла. 27% участников опроса сочли, что остались на том же уровне.