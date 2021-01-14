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Средняя цена квадратного метра в Москве выросла на 40 тыс. рублей за год

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По итогам 2020 года, средняя цена квадратного метра в Москве выросла на 41,3 тыс. рублей, до 236 тыс., выяснили специалисты аналитического центра «Циан».

В денежном выражении рост оказался сопоставимым как для новостроек в старых границах (40,4 тыс. рублей), так и для присоединенных территорий (41,9 тыс. рублей), согласно результатам исследования.

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В Московской области из-за изначально более низкой стоимости в рублевом выражении цены за год выросли на 24 тыс. рублей — до 112,6 тыс. Текущая стоимость по всем локациям находится на историческом максимуме.

Аналитики отметили, что рост цен не прекратился после 1 ноября, когда большинство покупателей планировали взять «льготную ипотеку».

«Даже в новогодние праздники, когда активность покупателей традиционно снижается из-за длительных каникул, застройщики продолжили наращивать стоимость. Только за последний месяц цена «квадрата» в среднем увеличилась в Москве на 3,5%, в Московской области — на 3,3%», — говорится в исследовании компании.

Помимо льготной ипотеки увеличению цен способствует переход все большего числа проектов на продажу через счета эскроу, когда финансирование строительства осуществляется на заемные банковские средства, а не поступления от дольщиков, отметили аналитики.

Влияние оказывало и снижение курса рубля, которое приводит в первую очередь к росту инвестиционной активности и проходу на рынок клиентов, стремящихся сохранить свои средства. В меньшей степени ослабление курса отечественной валюты оказало воздействие на себестоимость строительства, во многом — благодаря импортозамещению.

В свою очередь аналитики «Авито Недвижимости» 14 января сообщили, что первичное жилье в России в IV квартале 2020 года подорожало на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.

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