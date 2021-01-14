Следствие по делу экс-главы Ивановской области Меня завершено

Завершены следственные действия по делу бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня, обвиняемого в хищении. Чиновник начал ознакомление с материалами дела. Об этом в четверг, 14 января, рассказал адвокат экс-главы региона Мурад Мусаев.

«Незадолго до избрания меры пресечения Мень заразился коронавирусом. Многие следственные действия были проведены без него. Сейчас следственные действия завершены. Мы с подзащитным начали ознакомление с материалами уголовного дела», — цитирует его ТАСС.

Защитник также рассказал, что Мень не смог дать показания по существу своего уголовного дела, так как в ноябре 2020 года заболел COVID-19 во время следствия.

«Потом он лечился и восстанавливался. Все предварительное следствие по существу дела для самого Меня прошло за считаные дни, так что стало невозможно дать показания по существу дела, хотя мы ходатайствовали об этом, как и о ряде очных ставок», — сказал Мусаев.

Также 14 января Басманный суд Москвы продлил Меню запрет на совершение определенных действий до конца февраля. В числе таких ограничений экс-губернатору запрещено покидать место фактического проживания, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать интернет.

Мень отбывает меру пресечения по месту фактического проживания — в Красногорском районе Московской области.

Бывший губернатор Ивановской области был задержан в ноябре 2020 года. Ему предъявили обвинение в присвоении государственных средств — 700 млн рублей. После допроса его задержали на 48 часов. Сам Мень считает свое задержание недоразумением и не признает вину в хищении.