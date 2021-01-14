Рособрнадзор заявил об отсутствии планов отменять ОГЭ

Вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов не рассматривается. Об этом в четверг, 14 января, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

«Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися», — отметили в пресс-службе.

Таким образом там прокомментировали законопроект об отмене обязательного ОГЭ. О его разработке ранее «Известиям» рассказал зампредседателя думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

В Рособрнадзоре отметили, что на сегодняшний день с законопроектом не ознакомлены, а позиция ведомства будет подготовлена и направлена в соответствии с установленными процедурами.

При этом там в настоящее время не видят необходимости в отмене ОГЭ и полагают, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения могут быть снижены.

Как добавили в пресс-службе, экзамены отражают достижения школьников, являются дополнительной мотивацией для обучающихся, результаты ОГЭ объективны.

В связи с этим говорить об альтернативах ОГЭ нецелесообразно, можно обсуждать совершенствование процедуры, технологические новшества для удобства обучающихся и педагогов, считают в Рособрнадзоре.

В октябре стало известно, что Рособрнадзор не рассматривает вариант сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году в дистанционном формате. Как сообщал глава ведомства Анзор Музаев, сегодня нет возможности организовать контроль за сдающими экзамен удаленно.