Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байдену доложили об угрозах и обеспечении безопасности на инаугурации
Экономика
Аналитики предупредили о возможности появления 2 млн баррелей лишней нефти на рынке
Мир
В Брюсселе протесты против произвола полиции переросли в беспорядки
Мир
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Мир
Парламент Эстонии не поддержал проведение референдума о браке
Мир
Приписываемый Трампу Telegram-канал пометили как мошеннический
Интернет
Эксперты предрекли развитие российских интернет-сервисов из-за ситуации в США
Мир
Число арестованных участников штурма Капитолия в США превысило сотню
Общество
Экспертов ЮНЕСКО не допускают к церквям в Карабахе

В Госдуме рассмотрят отмену основного госэкзамена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ. Об этом «Известиям» рассказал зампредседателя думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев. Соответствующий документ будет вынесен на рассмотрение в марте–апреле этого года.

«На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же — полная отмена ОГЭ», — пояснил Максим Зайцев.

Парламентарий добавил, что следующим шагом может стать отмена ЕГЭ. Оба экзамена, по его мнению, стандартизированы и оценивают не реальные знания, а навыки, полученные в результате подготовки к тестированию.

Если на данный момент нет альтернатив этому экзамену, их нужно разработать, опираясь на собственный опыт и зарубежные практики, отметил депутат, отвечая на вопрос, что может стать заменой ОГЭ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без лишних ГЭ: в Думе предлагают отказаться от основного госэкзамена

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021