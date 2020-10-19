Рособрнадзор отказался от дистанционной сдачи ЕГЭ в 2021 году

Рособрнадзор не рассматривает вариант сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году в дистанционном формате. Об этом заявил ТАСС глава ведомства Анзор Музаев в понедельник, 19 октября.

«Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг», — сказал Музаев, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Глава ведомства отметил, что сегодня нет возможности организовать контроль за сдающими экзамен удаленно.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля. Его перенесли из-за распространения коронавируса в стране. Всего на участие в экзаменах основного периода было зарегистрировано около 714 тыс. человек.

ЕГЭ в этом году сдавали только те, кто планировал поступать в вуз. Обязательные экзамены по русскому языку и литературе также отменили — аттестаты выпускникам выдали на основании их успеваемости.

Из-за угрозы распространения коронавируса в конце учебного года учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — проводили уроки дистанционно.

В сентябре эксперты Всемирного банка сообщили, что закрытие российских школ на карантин в связи с пандемией приведет к потерям учениками чуть больше трети обычного учебного года. По оценкам экспертов организации, это также приведет к ухудшению результатов школьников в тесте PISA (международной программе по оценке образовательных достижений учащихся). Согласно докладу банка, в результате потери очных школьных часов в России могут снизить будущие доходы школьников на 2,5% в год на протяжении всей жизни работника.