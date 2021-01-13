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Осужденный Шереметьев лишился полномочий депутата Мосгордумы
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Осужденный Шереметьев лишился полномочий депутата Мосгордумы

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Олег Шереметьев, осужденный условно за мошенничество, больше не является депутатом Мосгордумы. Об этом в среду, 13 января, сообщил ТАСС председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

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«В соответствии с законом «О статусе депутата Московской городской думы» полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении этого депутата. Решение о досрочном прекращении полномочий оформляется постановлением думы и может быть принято на ближайшем заседании парламента», — сказал он.

Дополнительные выборы по 19-му избирательному округу, по словам Шапошникова, будут назначены в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в среду Мосгорсуд оставил в силе наказание в виде четырех лет колонии условно экс-депутату Мосгордумы от КПРФ Шереметьеву за хищение 2 млн рублей.

В октябре 2020 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Шереметьева к четырем годам колонии условно за мошенничество в особо крупном размере и запретил два года поступать на государственную службу. Кроме того, в пользу столичного парламента с него взыскано 2 млн 171 тыс. рублей.

По данным следователей, Шереметьев с октября 2019 по февраль 2020 года каждый месяц представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на 350–600 тыс. рублей. Эти деньги полагались тому за выполнение «особо важных и сложных заданий». Следователи выяснили, что задания никто не выполнял.

Подсудимый вину не признает и отмечает, что дело возбудили после заявления его экс-помощницы Ирины Кузнецовой. Шереметьев уверяет, что бывшая подчиненная мстит ему за то, что ее уличили в мошенничестве и уволили.

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