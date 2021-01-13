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«Аэрофлот» возобновит продажу субсидируемых билетов из городов ДФО

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Авиакомпания «Аэрофлот» намерена снова продавать субсидируемые авиабилеты из городов Дальнего Востока и внутри региона в течение 2–3 недель. Об этом в среду, 13 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

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«С учетом процедур и формальностей, связанных с выделением субсидии, мы ожидаем возобновления продажи субсидируемых билетов в течение 2–3 недель», — отметил он.

Как говорится на официальном сайте компании, купить субсидируемый билет можно будет в ближайшее время. Добавляется, что власти страны выделили дополнительные средства на осуществление льготных перевозок.

Ранее в среду глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что объем направленных правительством России на субсидированные перевозки средств составил 5 млрд рублей.

Также в этот день авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что с 13 января приостанавливает продажу субсидируемых билетов в ДФО из-за достижения выделенного лимита бюджетного финансирования, но при поступлении дополнительных средств возобновит продажу.

Рейсы внутри ДФО, из округа, а также в Крым и Калининград субсидируются в рамках правительственного постановления № 215 от 2018 года. В 2020 году государство выделило на эти цели 5,8 млрд рублей. Воспользоваться льготными перевозками могут россияне до 23 лет и старше 60 лет (женщины — старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.

4 января стало известно, что «Аэрофлот» принял решение увеличить сроки оформления и оплаты билетов, забронированных по субсидированным тарифам перевозок.

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