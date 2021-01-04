«Аэрофлот» увеличил срок оформления субсидированных билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение увеличить сроки оформления и оплаты билетов, забронированных по субсидированным тарифам перевозок. Об этом в понедельник, 4 января, сообщается на сайте перевозчика.

«Для удобства пассажиров авиакомпания увеличивает срок оформления и выкупа забронированных авиабилетов до семи дней с момента бронирования. Увеличенные сроки оформления авиабилетов распространяются на перевозки, забронированные после 20:00 (время московское) 3 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Для того чтобы оформить и выкупить билеты, которые были забронированы по телефону контакт-центра, пассажиру необходимо лично обратиться к билетному агенту и предоставить документы, подтверждающие право приобретения авиабилетов по специальным субсидируемым тарифам.

В конце лета «Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов на рейсы между Москвой и Южно-Сахалинском. Отмечалось, что улететь по субсидированному тарифу — 7,3 тыс. рублей в одну сторону — можно только до конца сентября.

Рейсы внутри ДФО, из округа, а также в Крым и Калининград субсидируются в рамках правительственного постановления № 215 от 2018 года. В 2020 году государство выделило на эти цели 5,8 млрд рублей. Воспользоваться льготными перевозками могут россияне до 23 лет и старше 60 лет (женщины — старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.