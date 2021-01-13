Правительство выделило еще 5 млрд рублей для авиаперевозок на Дальний Восток

Правительство России выделило дополнительно 5 млрд рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток, продажу льготных билетов возобновят в феврале. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«В рамках программы субсидируемых авиаперевозок правительством выделены дополнительные 5 млрд рублей. Эти средства позволят увеличить объемы льготных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке почти в три раза», — приводит слова Чекункова «РИА Новости».

Глава Минвостокразвития отметил, что жители Дальневосточного федерального округа смогут купить льготные билеты в феврале, когда «второй транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится».

Он добавил, что на Дальнем Востоке очень высокий спрос на пассажирские авиаперелеты.

«Неудивительно, что льготные авиабилеты, профинансированные из первого транша субсидий, дальневосточники энергично раскупили за несколько дней», — подчеркнул Чекунков.

По его словам, Минвостокразвития продолжит работу, направленную на повышение доступности авиасообщения в ДФО, включая развитие как межрегиональных, так и местных авиаперевозок.

Ранее в этот день авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что с 13 января приостанавливает продажу субсидируемых билетов в ДФО из-за достижения выделенного лимита бюджетного финансирования, но при поступлении дополнительных средств возобновит продажу.

Рейсы внутри ДФО, из округа, а также в Крым и Калининград субсидируются в рамках правительственного постановления № 215 от 2018 года. В 2020 году государство выделило на эти цели 5,8 млрд рублей. Воспользоваться льготными перевозками могут россияне до 23 лет и старше 60 лет (женщины — старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.

4 января стало известно, что «Аэрофлот» принял решение увеличить сроки оформления и оплаты билетов, забронированных по субсидированным тарифам перевозок.