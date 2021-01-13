Прямой эфир
Экономика
Минфин возобновит покупку иностранной валюты впервые с марта 2020 года
Мир
Датская компания отказалась от проекта «Северный поток - 2»
Мир
Палата представителей США начала рассматривать вопрос об импичменте Трампу
Мир
Число случаев коронавируса в мире превысило 90 млн
Экономика
Судно снабжения для трубоукладчиков «Северного потока – 2» вышло в порт Мукран
Мир
Кабмин Украины введет государственное регулирование цен на газ
Общество
Синоптики предупредили о морозах до 40 градусов в Пермском крае
Общество
Медикам выплатили 44 млрд рублей за работу с COVID-19 в ноябре и декабре
Экономика
В России отменили 33% избыточных требований к бизнесу по «регуляторной гильотине»
Сюжет:

Нью-Йорк объявил о разрыве всех контрактов с компанией семьи Трампа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нью-Йорк прекратит действие всех контрактов с компанией Trump Organization, владельцами которой является семья действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в среду, 13 января, рассказал мэр города Билл де Блазио.

Сложное отрешение: демократы активизируют усилия по смещению Трампа
За их действиями стоит политический расчет, а не беспокойство о нацбезопасности, считают эксперты

«Город Нью-Йорк разрывает все контракты с Trump Organization. <...> Если компания или ее руководство занимается преступной деятельностью, мы имеем право разорвать контракт», — цитирует его Bloomberg.

Речь идет о беспорядках, прошедших 6 января в Вашингтоне, которые власти города расценивают как «подстрекательство к мятежу против правительства Соединенных Штатов».

Trump Organization имеет контракты с Нью-Йорком на $17 млн.

Накануне сообщалось, что даже больше, чем возможность второго импичмента, Трампа расстроило решение Ассоциации профессиональных игроков в гольф отказаться от проведения чемпионата в принадлежащем ему Национальном гольф-клубе в Бедминстере.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал демократ Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки. За день до этого глава Белого дома анонсировал митинг в Вашингтоне.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. В результате погибли пять человек, порядка 50 полицейских получили ранения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021