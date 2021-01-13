Нью-Йорк объявил о разрыве всех контрактов с компанией семьи Трампа

Нью-Йорк прекратит действие всех контрактов с компанией Trump Organization, владельцами которой является семья действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в среду, 13 января, рассказал мэр города Билл де Блазио.

«Город Нью-Йорк разрывает все контракты с Trump Organization. <...> Если компания или ее руководство занимается преступной деятельностью, мы имеем право разорвать контракт», — цитирует его Bloomberg.

Речь идет о беспорядках, прошедших 6 января в Вашингтоне, которые власти города расценивают как «подстрекательство к мятежу против правительства Соединенных Штатов».

Trump Organization имеет контракты с Нью-Йорком на $17 млн.

Накануне сообщалось, что даже больше, чем возможность второго импичмента, Трампа расстроило решение Ассоциации профессиональных игроков в гольф отказаться от проведения чемпионата в принадлежащем ему Национальном гольф-клубе в Бедминстере.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал демократ Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки. За день до этого глава Белого дома анонсировал митинг в Вашингтоне.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. В результате погибли пять человек, порядка 50 полицейских получили ранения.