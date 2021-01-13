Прямой эфир
Общество
Синоптики предупредили о морозах до 40 градусов в Пермском крае
Общество
Медикам выплатили 44 млрд рублей за работу с COVID-19 в ноябре и декабре
Экономика
В России отменили 33% избыточных требований к бизнесу по «регуляторной гильотине»
Общество
Калининградская епархия не будет организовывать крещенские купания в этом году
Общество
Голикова заявила о поставке 600 тыс. доз вакцины от COVID-19 в регионы
Мир
Байден выдвинул кандидатуру экс-постпреда США при ООН на пост главы USAID
Мир
Британский штамм коронавируса обнаружили в Венгрии
Мир
Молдавия в 2020 году сэкономила более $40 млн благодаря закупкам российского газа
Общество
МЧС предупредило о метели и гололедице в Москве

В раде заявили об отсутствии у РФ необходимости вести переговоры с Киевом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев в переговорах с Москвой постоянно озирается на Вашингтон, выставляя Украину полуколонией. Об этом 13 января заявил депутат Верховной рады, бывший спикер МИДа страны Олег Волошин.

Формат и содержание: что изменилось за год после нормандского саммита
И почему процесс урегулирования в Донбассе по-прежнему находится в тупике

Он напомнил в эфире телеканала NewsOne, что украинские власти постоянно в переговорах с Россией призывают подождать, «пока Байден станет президентом». Также, по мнению Волошина, позиция Киева по Донбассу неконструктивна. Россиянам проще вести переговоры с Байденом.

«Мы настолько уже полуколония непонятная, что нам дают понять публично, открыто, что зачем вообще о чем-то договариваться с Зеленским — дождемся, что Байден скажет», — объяснил свою точку зрения парламентарий.

В декабре бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что правительство Украины действует под диктовку Соединенных Штатов, блокирующих договоренности по Минским соглашениям и «нормандскому формату».

Как ранее в среду заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, власти Украины настаивают на проведении встречи в «нормандском формате» на уровне глав государств по урегулированию конфликта в Донбассе, но якобы из-за России она откладывается.

Накануне в Берлине прошла встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. Как отметил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, переговоры были полезными, но окончательных решений пока не принято.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021