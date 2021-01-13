В раде заявили об отсутствии у РФ необходимости вести переговоры с Киевом
Киев в переговорах с Москвой постоянно озирается на Вашингтон, выставляя Украину полуколонией. Об этом 13 января заявил депутат Верховной рады, бывший спикер МИДа страны Олег Волошин.
Он напомнил в эфире телеканала NewsOne, что украинские власти постоянно в переговорах с Россией призывают подождать, «пока Байден станет президентом». Также, по мнению Волошина, позиция Киева по Донбассу неконструктивна. Россиянам проще вести переговоры с Байденом.
«Мы настолько уже полуколония непонятная, что нам дают понять публично, открыто, что зачем вообще о чем-то договариваться с Зеленским — дождемся, что Байден скажет», — объяснил свою точку зрения парламентарий.
В декабре бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что правительство Украины действует под диктовку Соединенных Штатов, блокирующих договоренности по Минским соглашениям и «нормандскому формату».
Как ранее в среду заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, власти Украины настаивают на проведении встречи в «нормандском формате» на уровне глав государств по урегулированию конфликта в Донбассе, но якобы из-за России она откладывается.
Накануне в Берлине прошла встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. Как отметил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, переговоры были полезными, но окончательных решений пока не принято.