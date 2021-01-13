Голикова заявила о поставке 600 тыс. доз вакцины от COVID-19 в регионы

В российские регионы в период с 11 по 14 января поставят примерно 600 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом в среду, 13 января, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«За три дня, начиная с 11 по 14 января, в субъекты Российской Федерации будет поставлено еще порядка 600 тыс. доз вакцины, и эта работа по наращиванию производства и поставки в регионы будет продолжена», ― сообщила она.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о стабилизации уровня заболеваемости COVID-19 в России. Она отметила, что заболеваемость снижается в 22 регионах страны, в 61 регионе ситуация стабилизируется. Еще в двух субъектах с малой численностью населения отмечается продолжение роста, добавила глава ведомства.

Ранее, 4 января, Путин поручил до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сделавшие прививку от коронавируса могут уже с 1 января получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг. О появлении паспортов вакцинации на портале он рассказал 29 декабря.

15 декабря 2020 года в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

По последним данным, в России выявлено 3 471 053 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 370 летальных исходов, выздоровели 2 854 088 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.