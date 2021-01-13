Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байден выдвинул кандидатуру экс-постпреда США при ООН на пост главы USAID
Мир
Британский штамм коронавируса обнаружили в Венгрии
Мир
Молдавия в 2020 году сэкономила более $40 млн благодаря закупкам российского газа
Общество
МЧС предупредило о метели и гололедице в Москве
Мир
В Японии еще семь префектур включили в зону режима ЧС из-за коронавируса
Наука
В РАН рекомендовали отложить создание сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Общество
Почти половина рейсов в аэропорту Симферополя задержана из-за тумана
Интернет
Аккаунты подростков 13–15 лет в TikTok станут приватными
Общество
В Туве обнаружили повреждения на 51 объекте после землетрясения в Монголии
Сюжет:

Голикова заявила о поставке 600 тыс. доз вакцины от COVID-19 в регионы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В российские регионы в период с 11 по 14 января поставят примерно 600 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом в среду, 13 января, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Дальше — меньше: обойдет ли Россию третья волна COVID-19
Вирусологи дали прогноз распространения «британского» штамма в РФ в 2021 году

«За три дня, начиная с 11 по 14 января, в субъекты Российской Федерации будет поставлено еще порядка 600 тыс. доз вакцины, и эта работа по наращиванию производства и поставки в регионы будет продолжена», ― сообщила она.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о стабилизации уровня заболеваемости COVID-19 в России. Она отметила, что заболеваемость снижается в 22 регионах страны, в 61 регионе ситуация стабилизируется. Еще в двух субъектах с малой численностью населения отмечается продолжение роста, добавила глава ведомства.

Ранее, 4 января, Путин поручил до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сделавшие прививку от коронавируса могут уже с 1 января получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг. О появлении паспортов вакцинации на портале он рассказал 29 декабря.

15 декабря 2020 года в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

По последним данным, в России выявлено 3 471 053 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 370 летальных исходов, выздоровели 2 854 088 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021