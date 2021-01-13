Плющенко прокомментировал уход Константиновой из своей академии

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко подтвердил уход российской фигуристки Станиславы Константиновой из его академии. Об этом он сообщил в беседе с газетой «Спорт-Экспресс» в среду, 13 января.

Плющенко объяснил решение фигуристки особенностями тренировочного процесса в группе тренера Александра Волкова.

«Да, Станислава ушла из группы Волкова и из академии. Мы хорошо разошлись, всё нормально. Я не вдавался, не лез в их работу (Волкова и Константиновой. — Ред.). Саша Волков — сильный, грамотный специалист, он руководит тренировочным процессом», — сказал Плющенко.

По его словам, Константиновой возможно «хочется взять какую-то новую планку», привлечь новых тренеров. Плющенко также пожелал фигуристке удачи.

Волков, в свою очередь, объяснил уход Константиновой тем, что на катке стало меньше времени для ледовых тренировок. Наставник также отметил, что спортсменка предупредила о своем решении в начале января, пишет «Газета.ру».

Об уходе Константиновой из академии «Ангелы Плющенко» стало известно ранее в этот же день. Как отмечала сама фигуристка, она остается в спорте и не собирается заканчивать карьеру.

Константинова перешла в «Ангелы Плющенко» в феврале 2020 года. С 10 лет она тренировалась у Валентины Чеботаревой в Санкт-Петербурге. Спортсменка является бронзовым призером Универсиады в Красноярске, показала высокий результат на втором этапе Кубка России (196,83). Занимает 18-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

Наивысшим достижением в ее карьере является четвертое место на чемпионате Европы 2019 года.