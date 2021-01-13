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Фигуристка Константинова ушла из «Ангелов Плющенко»

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Российская фигуристка Станислава Константинова ушла из академии «Ангелы Плющенко», но остается в спорте и не собирается заканчивать карьеру. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс» со ссылкой на скриншот переписки в Instagram команды ее тренера Александра Волкова в среду, 13 января.

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Одна из фанаток поинтересовалась, продолжает ли Константинова тренировки. На что ей ответили: «Станислава ушла из нашей команды. Она покинула академию. Нам жаль, желаем ей успехов!»

Константинова подтвердила ТАСС, что закончила сотрудничество с академией Плющенко и больше не тренируется в группе Волкова. Причинами она назвала организационный и тренировочный процессы.

«Я благодарна тренерской команде академии, Евгению Плющенко, Александру Волкову. Я остаюсь в спорте и не намерена заканчивать карьеру», — отметила 20-летняя фигуристка.

Константинова перешла в «Ангелы Плющенко» в феврале 2020 года. С 10 лет она тренировалась у Валентины Чеботаревой в Санкт-Петербурге. Спортсменка является бронзовым призером Универсиады в Красноярске, показала высокий результат на втором этапе Кубка России (196,83). Занимает 18-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

Наивысшим достижением в ее карьере является четвертое место на чемпионате Европы 2019 года.

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