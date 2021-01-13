Глава РАПУ оценил роль законопроекта о «зеленой» сельхозпродукции

Введение в России «Зеленого стандарта» сельскохозяйственной продукции ставит Россию «во главе мирового движения к экологичности продуктов питания». Об этом заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), гендиректор флагмана отрасли минеральных удобрений компании «ФосАгро» Андрей Гурьев.

«Введение «Зеленого стандарта» ставит нашу страну во главе мирового движения к экологичности продуктов питания, глобальной продовольственной безопасности для достижения целей устойчивого развития ООН, которое в постковидное время получит новый импульс», — говорится в его комментарии «Известия».

Гурьев считает, что после выхода мира из пандемии коронавируса тема здорового питания станет наиболее актуальной. Страны будут акцентировать внимание на охране здоровья граждан, из-за чего еще больше возрастет потребность в качественном и доступном продовольствии.

Он напомнил, что удобрения, которые производят в России, не содержат опасных концентраций кадмия и других тяжелых металлов, вредящих здоровью человека, плодородию и биоразнообразию почв.

Гендиректор «ФосАгро» подчеркнул, что скорейшее принятие проекта закона о сельскохозяйственной продукции с улучшенными характеристиками позволит в скором времени монетизировать потенциал российского агропромышленного комплекса, придать импульс его развитию, а также внесет важный вклад в реализацию группы национальных проектов.

По его словам, реализация инициативы не потребует дополнительных расходов бюджета. По оценкам экспертов, эффект составит более 40 млрд рублей дополнительных налогов и 200 тыс. рабочих мест.

Создать защищенный бренд отечественной чистой, «зеленой» продукции поручил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля 2019 года.

Продовольствие с улучшенными характеристиками может появиться в магазинах страны уже в этом году.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о сельскохозяйственной продукции с улучшенными характеристиками 30 декабря.

Проект федерального закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» разработали в Минсельхозе.

Согласно документу, допускается применение современных интенсивных, но максимально безопасных агротехнологий, и запрещается использование генно-инженерно-модифицированных организмов и применение ионизирующего излучения. Также подразумевается ужесточение требований по применению пестицидов и содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве «зеленой» продукции.

Для маркировки такой продукции законопроект устанавливает требования к использованию производителями соответствующего графического изображения единого образца.