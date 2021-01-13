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Глава РАПУ оценил роль законопроекта о «зеленой» сельхозпродукции

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Введение в России «Зеленого стандарта» сельскохозяйственной продукции ставит Россию «во главе мирового движения к экологичности продуктов питания». Об этом заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), гендиректор флагмана отрасли минеральных удобрений компании «ФосАгро» Андрей Гурьев.

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«Введение «Зеленого стандарта» ставит нашу страну во главе мирового движения к экологичности продуктов питания, глобальной продовольственной безопасности для достижения целей устойчивого развития ООН, которое в постковидное время получит новый импульс», — говорится в его комментарии «Известия».

Гурьев считает, что после выхода мира из пандемии коронавируса тема здорового питания станет наиболее актуальной. Страны будут акцентировать внимание на охране здоровья граждан, из-за чего еще больше возрастет потребность в качественном и доступном продовольствии.

Он напомнил, что удобрения, которые производят в России, не содержат опасных концентраций кадмия и других тяжелых металлов, вредящих здоровью человека, плодородию и биоразнообразию почв.

Гендиректор «ФосАгро» подчеркнул, что скорейшее принятие проекта закона о сельскохозяйственной продукции с улучшенными характеристиками позволит в скором времени монетизировать потенциал российского агропромышленного комплекса, придать импульс его развитию, а также внесет важный вклад в реализацию группы национальных проектов.

По его словам, реализация инициативы не потребует дополнительных расходов бюджета. По оценкам экспертов, эффект составит более 40 млрд рублей дополнительных налогов и 200 тыс. рабочих мест.

Создать защищенный бренд отечественной чистой, «зеленой» продукции поручил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля 2019 года.

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Продовольствие с улучшенными характеристиками может появиться в магазинах страны уже в этом году.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о сельскохозяйственной продукции с улучшенными характеристиками 30 декабря.

Проект федерального закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» разработали в Минсельхозе.

Согласно документу, допускается применение современных интенсивных, но максимально безопасных агротехнологий, и запрещается использование генно-инженерно-модифицированных организмов и применение ионизирующего излучения. Также подразумевается ужесточение требований по применению пестицидов и содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве «зеленой» продукции.

Для маркировки такой продукции законопроект устанавливает требования к использованию производителями соответствующего графического изображения единого образца.

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