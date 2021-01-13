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ЦБ объяснил новые правила контроля за операциями с наличными

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Вступившие в силу поправки к «антиотмывочному» закону об усилении контроля за операциями с наличными средствами коснутся только юридических лиц. Об этом в среду, 13 января, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Центробанка России.

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«Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц», ― сообщили агентству.

Отмечается, что обязательной проверке будут подвергаться все операции с суммами свыше 600 тыс. рублей, пишет «Газета.ru».

Помимо этого, в ЦБ РФ указали на то, что целью изменений является снижение нагрузки на институты при информировании финансовой разведки об операциях, которые подлежат обязательному контролю.

«Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности», ― добавили в пресс-службе регулятора.

При этом в Центробанке заявили, что банки будут выявлять и сообщать в финансовую разведку только о расчетных операциях с наличными своих клиентов.

Ранее в этот день появились результаты исследования мнения российских банков, организованного Ассоциация банков России (АБР), согласно которым риски кибербезопасности при внедрении цифрового рубля схожи с угрозами, которые есть при сегодняшней организации безналичного оборота, однако могут появится и новые.

10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операции россиян с наличными.

В декабре 2020 года финансовый аналитик Александр Разуваев, комментируя данные законодательные изменения, отметил, что государство пытается нормализовать ситуацию и вести борьбу с теневыми финансовыми схемами.

В октябре Центробанк заявил, что оценивает возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег вместе с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры. Однако банки сообщили об отсутствии необходимости внедрения цифрового рубля, поскольку в новой форме денег нет преимуществ с соотношении с нынешней.

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