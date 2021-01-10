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В РФ вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

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В воскресенье, 10 января, вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операции россиян с наличными.

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Как объяснил старший юрист налоговой практики юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LL Дмитрий Кириллов, информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тыс. рублей теперь будет передаваться в Росинформониторинг.

Кроме того, теперь будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

«Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции», — цитирует Кириллова ТАСС.

Кроме того, отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет или вклад анонимного владельца, а также поступление средств с такого счета или вклада. Исключен контроль за получением имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого имущества. При этом станут контролироваться лизинговые платежи, превышающие 600 тыс. рублей.

Также с 2021 года придется отчитываться за расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 млн рублей.

В декабре минувшего года финансовый аналитик Александр Разуваев, комментируя данные законодательные изменения, отметил, что государство пытается нормализовать ситуацию и вести борьбу с теневыми финансовыми схемами.

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