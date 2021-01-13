Банки назвали киберугрозы при внедрении цифрового рубля

Риски кибербезопасности при внедрении цифрового рубля схожи с угрозами, которые есть при сегодняшней организации безналичного оборота, однако могут появится и новые. Об этом говорится в результатах исследования мнения российских банков, оказавшихся в распоряжении «РИА Новости» в среду, 13 января.

Его организовала Ассоциация банков России (АБР). В исследовании участвовали 17 кредитных организаций, на долю которых приходится 57,4% совокупных активов банковской системы.

Отмечается, что большинство респондентов в целом солидарны в том, что актуальными являются те же риски, что и для безналичных расчетов с использованием банковских счетов и карт, а также риски, характерные для сегмента криптовалют.

«Таким образом, риски кибербезопасности, которые усматриваются при внедрении цифрового рубля по любой из моделей, предложенной Банком России, схожи с угрозами, существующими при сегодняшней организации безналичного оборота», — приводит агентство слова из исследования.

Среди основных рисков, актуальных для онлайн-расчетов, также значатся риски получения несанкционированного доступа к электронному кошельку клиента, информации о клиенте и его операциях.

Однако при внедрении цифрового рубля могут появиться и новые риски. Среди перечисленных есть угроза слабого звена. Это финтех-компании, у которых в основном несовершенная система кибербезопасности, низкая квалификация специалистов в сфере безопасности, не соблюдаются принципы безопасной разработки.

Любой инцидент с централизованной системой, как правило, имеет более серьезные последствия, чем инцидент в децентрализованной системе. Есть риск хищения профиля пользователя цифрового рубля через взлом личного кабинета или ошибки при идентификации. Цифровые деньги могут похитить и через мошеннические операции при офлайн-платежах (повторное использование одной и той же валюты).

«Была высказана точка зрения, что ключевой риск — это совершение мошеннических операций с использованием методов социальной инженерии. Офлайн-расчеты существенно снижают возможность выявления и предотвращения мошеннических платежей, и эта «опция» цифрового рубля будет особенно опасна», — считают эксперты.

Кроме того, появятся новые виды вредоносного программного обеспечения, вырастет число атак с использованием шпионских программ, активизируются хакерские группировки, желающие похитить деньги у «пользователей» цифрового рубля, а также хакеры могут начать атаковать банки и платежную инфраструктуру цифрового рубля.

В октябре 2020 года Центробанк заявил, что оценивает возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег вместе с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.

В ЦБ считают, что использование цифрового рубля поможет снизить затраты на обслуживание безналичных платежей и откроет новые возможности для создания цифровых сервисов.

В декабре банки сообщили об отсутствии необходимости внедрения цифрового рубля. По данным опроса АБР, примерно половина финансовых организаций не видит преимуществ новый формы денег относительно нынешней.