АвтоВАЗ рассказал о сроках выхода новинок

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ намерен в 2021 году выпустить несколько новинок, рассказал 13 января в ходе онлайн конференции вице-президент компании по продажам и маркетингу Оливье Морне.

В первом полугодии российский производитель планирует запустить две новинки. Это будет внедорожник Niva Travel, рестайлинговая версия автомобиля, ранее известного как Chevrolet Niva. Цены на модель станут известны в конце января. Еще одной новинкой станет рестайлинговая Lada Largus с оформлением передней части в стиле X-Face.

Кроме того, Морне в ходе онлайн-конференции пообещал еще несколько сюрпризов.

Что касается рестайлинговой Lada Vesta, шпионские фото которой ранее появились в сети, Морне отметил, что пока не будет называть точную дату выхода этой модели, но заявил, что она не будет запущена в 2021 году.

Кроме того, АвтоВАЗ планирует сосредоточиться на выпуске ограниченных серий уже существующих моделей, в том числе оснащенных мультимедийной системой Яндекс.Авто. Будет расширяться и линейка легких коммерческих автомобилей.

Также АвтоВАЗ в настоящее время создает внедорожное семейство Niva — модель Lada 4×4 переименована в Niva Legend.

12 января сообщалось, что АвтоВАЗ в 2020 году продал на российском и зарубежных рынках 393 806 машин, что на 5,2% меньше, чем в 2019 году.