Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Скончался миллиардер Шелдон Адельсон
Общество
Суд арестовал врезавшегося в военную колонну водителя самосвала
Мир
Случай побочной реакции на вакцину Pfizer зафиксирован во Франции
Общество
Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов
Мир
Британский политик призвал ввести санкции против «Северного потока – 2»
Мир
Британия профинансирует «реинтеграцию» Крыма в состав Украины
Мир
Украинец попытался прорваться в Крым на внедорожнике
Мир
Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца из-за взрыва в Бейруте
Общество
Россияне из экипажей новой экспедиции на МКС привились от COVID-19

Продажи «АвтоВАЗа» в 2020 году уменьшились на 5%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автопроизводитель «АвтоВАЗ» в 2020 году продал на российском и зарубежных рынках 393 806 машин, что на 5,2% меньше, чем в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Renault Groupe, в которую входит предприятие, от 12 января.

Лицо с «Иксом»: Стив Маттин покинул «АвтоВАЗ»
Внешностью новых Lada займется дизайнер Renault Arkana

Из отчета следует, что в 2020 году «АвтоВАЗ» продал 369 536 легковых машин марки Lada (-7,7% к результату 2019 года), а также 14 447 легких коммерческих автомобилей (+14,1%).

Также дилеры предприятия продали 9823 внедорожника Lada Niva, которые прежде выпускались на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ под брендом Chevrolet.

Отмечается, что доля рынка бренда Lada в России составляет 21,5%. При этом самыми продаваемыми моделями на рынке РФ остаются Lada Granta и Lada Vesta.

28 декабря сообщалось, что российский завод «Лaда Ижевск», входящий в структуру компании «АвтоВАЗ», выпустил первые 10 обновленных автомобилей Lada Vesta.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020