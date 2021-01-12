Продажи «АвтоВАЗа» в 2020 году уменьшились на 5%

Автопроизводитель «АвтоВАЗ» в 2020 году продал на российском и зарубежных рынках 393 806 машин, что на 5,2% меньше, чем в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Renault Groupe, в которую входит предприятие, от 12 января.

Из отчета следует, что в 2020 году «АвтоВАЗ» продал 369 536 легковых машин марки Lada (-7,7% к результату 2019 года), а также 14 447 легких коммерческих автомобилей (+14,1%).

Также дилеры предприятия продали 9823 внедорожника Lada Niva, которые прежде выпускались на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ под брендом Chevrolet.

Отмечается, что доля рынка бренда Lada в России составляет 21,5%. При этом самыми продаваемыми моделями на рынке РФ остаются Lada Granta и Lada Vesta.

28 декабря сообщалось, что российский завод «Лaда Ижевск», входящий в структуру компании «АвтоВАЗ», выпустил первые 10 обновленных автомобилей Lada Vesta.