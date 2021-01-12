Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Косачев назвал «помощь» Британии по Крыму политическим проектом
Мир
Поездку Помпео в Европу отменили для обеспечения передачи власти Байдену
Мир
Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США
Мир
Эрдоган зарегистрировался в мессенджере Telegram
Мир
Сенаторов предупредили о штурме Капитолия во время инаугурации Байдена
Общество
СК начал проверку из-за массового отравления детей в Буйнакске
Мир
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии
Происшествия
Склад вторсырья загорелся в Екатеринбурге на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Нидерланды продлили строгий карантин из-за COVID-19 до 9 февраля

Прокуратура проверит цирк Ижевска из-за демонстрации нацистской символики

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Удмуртии организовала проверку после представления в цирке Ижевска, где животные выступали в одежде с нацистской символикой. Об этом 11 января сообщило надзорное ведомство республики.

Поголовная ответственность: реабилитация нацизма обернется «черным списком»
Российские правозащитники дали рекомендации по защите исторической памяти

«В ходе мониторинга сети интернет выявлена информация, размещенная в социальной сети, о демонстрации нацистской символики на попонах, надетых на животных, во время выступлений 8 января в здании Государственного цирка Удмуртии», — говорится в сообщении прокуратуры.

Видео с представления в цирке появилось 9 января. Дрессировщики, одетые как девушка-красноармеец и моряк, выводят на арену обезьяну в форме, похожей на нацистскую, и козлов со свастиками на попонах.

В государственном цирке Удмуртии заявили, что нацистская символика была использована в эпизоде, посвященном событиям, «когда 7 января 1942 года был переломный момент в ходе Великой Отечественной войны».

Уточняется, что эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой, а зрители сняли видео, вырвав номер из контекста и разместив его в таком виде в соцсетях, «спровоцировав скандал».

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать нацистскую атрибутику и символику в произведениях литературы, науки и искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма и отсутствии признаков его пропаганды или оправдания.

В феврале 2020 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.

До принятия закона штрафом облагалась любая открытая демонстрация подобных материалов, независимо от целей показа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021