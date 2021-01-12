Прокуратура проверит цирк Ижевска из-за демонстрации нацистской символики

Прокуратура Удмуртии организовала проверку после представления в цирке Ижевска, где животные выступали в одежде с нацистской символикой. Об этом 11 января сообщило надзорное ведомство республики.

«В ходе мониторинга сети интернет выявлена информация, размещенная в социальной сети, о демонстрации нацистской символики на попонах, надетых на животных, во время выступлений 8 января в здании Государственного цирка Удмуртии», — говорится в сообщении прокуратуры.

Видео с представления в цирке появилось 9 января. Дрессировщики, одетые как девушка-красноармеец и моряк, выводят на арену обезьяну в форме, похожей на нацистскую, и козлов со свастиками на попонах.

В государственном цирке Удмуртии заявили, что нацистская символика была использована в эпизоде, посвященном событиям, «когда 7 января 1942 года был переломный момент в ходе Великой Отечественной войны».

Уточняется, что эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой, а зрители сняли видео, вырвав номер из контекста и разместив его в таком виде в соцсетях, «спровоцировав скандал».

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать нацистскую атрибутику и символику в произведениях литературы, науки и искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма и отсутствии признаков его пропаганды или оправдания.

В феврале 2020 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.

До принятия закона штрафом облагалась любая открытая демонстрация подобных материалов, независимо от целей показа.