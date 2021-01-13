Приноси готовенького: россияне активно повышают трудовую квалификацию

Новый календарный год у многих из нас начинается с торжественного обещания сделать свою жизнь лучше, богаче и веселее. Не последнюю роль в осуществлении таких намерений может сыграть новая, более интересная и высокооплачиваемая работа. Поэтому не стоит забывать о том, что все россияне могут бесплатно повысить свою трудовую квалификацию — такую услугу предоставляют десятки вузов страны. Не забыты в этом важном деле и те, кто уже перевалил за 50 — для них предлагаются специальные программы переподготовки. Подробности — в материале «Известий».

Спрос на психологию

В рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» более 3 тыс. человек из 23 регионов страны проходят сейчас обучение на курсах повышения квалификации и переподготовки в Башкирском государственном университете в Уфе. Учеба идет дистанционно; в условиях пандемии такой формат оказался особенно востребованным.

Как рассказала «Известиям» и.о. директора Института непрерывного образования БашГУ Елена Кислова, впервые университет принял участие в программе в 2019 году. Начал вуз с семи программ, а уже в 2020 представил на конкурс 23. Все они были приняты в федеральный проект. Обучение, разумеется, остается бесплатным для всех граждан России.

— В 2020 году огромным спросом пользовались программы, связанные с психологией. Стабильный спрос всегда бывает на программы инженерного профиля, в 2020 году их у нас было три. Они были связаны с монтажом нефтегазового оборудования, с особенностями проведения диагностических работ на таком оборудовании. Многие предприятия нефтегазовой отрасли направили своих сотрудников для повышения квалификации, — рассказывает Елена Кислова. — Кроме того, у нас было очень много программ, связанных с цифровизацией и использованием новых технологий в образовательной сфере. Например, у нас была программа, в которой представлены приемы 3D-моделирования в преподавании в школах истории и обществознания.

Приноси готовенького Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

По ее словам, основная целевая аудитория таких программ — это уже работающие граждане 25–55 лет, желающие повысить свою квалификацию и приобрести новые навыки.

— Это большое подспорье для предприятий, а также образовательных, и муниципальных организаций, у которых появилась возможность обучить своих сотрудников. Но это еще и возможность для любого гражданина, который узнал о проекте и записался на курс, получить новую компетенцию , — отмечает собеседница «Известий».

В полном доступе

Проект «Новые возможности для каждого» был запущен в 2019 году Министерством науки и высшего образования. Планируется, что к 2024 году не менее 20% научно-педагогических работников будут участвовать в реализации программ непрерывного образования, а обучение по таким программам пройдут 3 млн человек. Бюджет проекта составляет более 9,2 млрд рублей.

Приноси готовенького Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Кроме БашГУ в проекте участвуют более 50 российских вузов . Например, более 3 тыс. человек прошли курсы повышения квалификации в Северо-Кавказском федеральном университете. Занятия шли по шести программам. В частности, все желающие могли освоить новые производственные технологии в электроэнергетике, а также ознакомиться с методами компьютерной обработки данных. Субсидию на организацию дополнительного обучения в декабре также получил и Пензенский государственный университет.

Как рассказали «Известиям» в «Институте непрерывного образования» Сибирского федерального университета, в прошлом году гражданам было предложено 29 программ повышения квалификации продолжительностью от 72 до 108 часов. Направления подготовки подбирались на основании анализа курсов, которые были востребованы в прошлом году — это экономика, юриспруденция, управление закупками, делопроизводство, здоровьесберегающие технологии, цифровизация, экологическая безопасность .

— Младшим участникам проекта — 21 год, старшим — 88 лет (два человека). На программах проходили обучение 468 слушателей до 25 лет (примерно 10% от общего числа), 435 человек старше 50 лет (около 10% от общего числа), 42 человека старше 65 лет (около 1,5% от общего числа). У младшей возрастной группы больше всего были востребованы программы «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Организация закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц», а также «Государственное и муниципальное управление: реализация стратегических национальных приоритетов РФ», — сообщили в институте.

Приноси готовенького Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Наибольший же интерес у возрастной группы 50+ вызвали программы, касающиеся дистанционных образовательных технологий, государственного и муниципального управления, а также трудового законодательства и кадрового делопроизводства. Для старшей возрастной группы (65+) актуальными оказались программы «Дистанционные образовательные технологии в реальной практике», «Здоровое питание — основа здорового образа жизни», «Развитие коммуникативной компетентности современного специалиста». Интересно, что тягу к новым знаниям в основном проявили женщины — их среди прошедших обучение оказалось около 70%.

Не бывает лишним

Любые программы по повышению квалификации или переподготовки, которые выдаются аккредитованными вузами, улучшают качество образования, отметила в разговоре с «Известиями» руководитель проектов некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Ольга Глухова.

— В большинстве случаев дистанционные программы разработаны так, что они имеют обширную теоретическую часть. Но они дают и возможность общаться с другими студентами, преподавателями, а также выполнять различные задания. Это очень удобный формат обучения для тех, кто уже очно закончил вуз , — считает Глухова. — На такие программы, как правило, можно пойти только при наличии диплома о высшем образовании.

Приноси готовенького Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Что касается любых курсов в интернете, напоминает Глухова, всегда важно смотреть на статус образовательной организации, ее документы и наличие госаккредитации. Однако стоит помнить, что любая новая квалификация в первую очередь должна соответствовать поставленной цели. «У айтишников, например, есть программы по повышению квалификации, в которых важно соблюдение международного стандарта. То есть все зависит от цели и исходных данных программы повышения квалификации. Надо смотреть на документы и отзывы, но и понимать, где эти дипломы будут приняты».

Тренд на онлайн

В разговоре с «Известиями» HR-специалист, эксперт в построении дистанционной работы Евгения Тудалецкая очертила основные тенденции, которые повлияют на востребованность тех или иных специальностей в условиях пандемии. По ее мнению, многие захотят углубить свои познания в области интернет-маркетинга, также актуальной остается работа веб-дизайнера. Особое внимание эксперт обратила на SMM-специалистов, среди которых многие нуждаются в повышении квалификации на базе серьезных вузов.