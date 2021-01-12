Финальный рекорд: Кудерметова поспорит за титул на турнире в Абу-Даби

Первый же турнир 2021 года принес российским болельщикам финал с участием нашей спортсменки. На турнире WTA-500 в Абу-Даби Вероника Кудерметова провела очень увлекательный полуфинальный поединок против украинки Марты Костюк и одержала красивую победу — 7:6 (10:8), 6:4. Теперь в среду 23-летней теннисистке предстоит битва за титул со звездой из Белоруссии Ариной Соболенко. Кудерметовой еще ни разу не покорялся одиночный титул на турнире WTA. Ее главным достижением до сих пор была победа на челлерджере в Гвадалахаре в 2019-м. Теперь же она точно обновит и свой личный рекорд.

Игра очко в очко

После того, как Вероника выбила из сетки турнира в Абу-Даби первую ракетку Украины Элину Свитолину, ее полуфинальное сражение с Костюк во многом носило психологический характер. Марта начала год на 99-й строчке женского рейтинга, но ее потенциал гораздо выше. По факту — она третий номер своей сборной, но с учетом почти неизбежной дисквалификации за допинг Деяны Ястремской, перед Костюк открываются новые перспективы. Она уже заявила, что в нынешнем сезоне ставит своей целью попадание в Топ-50. Вероника, которая пока является 46-й ракеткой мира, эту задачу уже выполнила, но в целом полуфинал в Абу-Даби был игрой более-менее равных соперниц.

Марта весь матч старалась действовать очень активно — при каждом удобном случае выходила к сетке, придумывала комбинации и в целом вела себя очень эмоционально. Вероника была полной противоположностью конкурентке — концентрация, максимум надежности на задней линии, никакой внешней демонстрации переживаний. Даже после победы Кудерметова не дала волю чувствам, хотя финал турнира WTA для нее — очень серьезное достижение. Возможно, все дело не в чрезмерной холодности уроженки Казани, а в пустых трибунах, из-за которых матчи в Абу-Даби больше напоминают тренировки.

Но, если отбросить не самый приятный антураж, в целом полуфинал развивался по интересному сценарию. Сначала Костюк сделала брейк, потом россиянка взяла четыре гейма подряд и при счете 5:4 подавала на партию. Но Марта собралась в нужный момент — и мы увидели шикарный тай-брейк, где со счета 8:8 игра шла очко в очко. И лишь когда девушки совсем устали, стабильность россиянки оказалась эффективнее креатива и задора в исполнении Костюк. Этот момент стал ключевым в матче. Расстроенная украинка в начале второго сета проиграла еще три гейма подряд и после этого вернуться ей было очень тяжело.

Марта разговаривала сама с собой, кричала и даже пыталась швырнуть ракетку. И в какой-то момент показалось, что все это взбодрило украинку и начало давать результат. В девятом гейме Костюк отыграла два матч-бола, заметно повеселела и снова стала бить фирменные бэкхенды в полуприсяде. Но тут же на подаче Марты игра опять качнулась в другую сторону — уже бесповоротно.

— Я бы не сказал, что это какой-то прорыв Вероники, — отметил «Известиям» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Он случился уже достаточно давно, когда она смогла закрепиться в топ-50, обыгрывала сильных теннисисток. Нужна была стабильность в каждом турнире, надежно играть от первого матча до последнего. Для молодых это сложно, тут должна быть психологическая устойчивость нервной системы, а это приходит с годами. Важно, что Кудерметова начала показывать сильную игру с первого же турнира в олимпийский год. Надеюсь, она продолжит выступать в том же духе и будет демонстрировать свой класс на разных покрытиях.

Проверка топ-10

Кудерметова победила вторую украинку подряд и вышла в финале на четвертую сеянную Арину Соболенко из Белоруссии, которая в полуфинале уверенно разобралась с гречанкой Марией Сакари. Соболенко — ровесница Кудерметовой, девушки в прошлом встречались на корте (победила белоруска), но было это очень давно, в 2015-м, когда обе только начинали карьеру. Сегодня Арина — один из лидеров женского тенниса. У нее за плечами семь титулов, в том числе два — в прошлом сезоне (сейчас 10-я ракетка мира). У Соболенко более серьезный опыт топ-матчей и феноменальные физические данные. Такой сопернице проиграть совсем не зазорно, но накануне финала Вероника должна думать о том, какие у нее есть варианты для победы. А ее шансы, с учетом недавнего начала сезона, совсем не безнадежны.

— Безусловно, Кудерметова сейчас на подъеме, — рассказал «Известиям» победитель Australian Open-1994 (в смешанном парном разряде), тренер сборной России Андрей Ольховский. — В финале против Соболенко ей будет тяжело. Но кто сказал, что нельзя ожидать сенсационного результата? Я думаю, что Вероника даст очень серьезный бой белоруске. Соболенко не отличается стабильностью, так что нас ждет интересный финал. Кто больше всего помог Кудерментовой выйти на новый уровень? Ее тандем с Сергеем Демехиным (муж и многолетний тренер спортсменки) дает свои результаты. Сергей сделал огромный вклад в ее развитие как потенциальной теннисистки топ-10. Это неоспоримо.

Правда, в новом сезоне тренером 23-летней спортсменки стал Владимир Платеник, ранее сотрудничавший с Александрой Саснович и Анной Блинковой, а с 2014 по 2017 год тренировал Дарью Касаткину.

— Конечно, я бы отметил их долгую работу с мужем, они не шарахались из стороны в сторону, а шли по выбранному пути, — продолжил Тарпищев. — Естественно, что это заслуга и Демехина, и тренеров сборной России, на сборах ведь не только он. Все на правильном пути. Прекрасно, что она радует нас результатами.

За счет выхода в финал уроженка Казани обновит рейтинговый рекорд, поднявшись на 36-ю строчку (ранее максимальная позиция — 38-я). Таким образом, она обойдет Светлану Кузнецову и станет второй ракеткой России.