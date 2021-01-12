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В Норильске задержали дежурного ЕДДС после гибели людей под лавиной

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В Норильске после гибели трех человек под лавиной задержали дежурного ЕДДС, возбуждено еще одно дело — о халатности. Об этом сообщается 12 января на сайте Следственного комитета России.

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«В рамках расследования уголовного дела о гибели троих человек в результате схода лавины возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух лиц) <…> В настоящее время оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Норильска задержан, с его участием проводятся следственные действия», — говорится в заявлении.

Следствие выяснило, что специалистами центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю был составлен прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края, в котором сообщалось, что с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года в горных районах Красноярского края лавиноопасно.

В итоге прогноз был направлен в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования города Норильска и получен оперативным дежурным ЕДДС, который данные сведения о лавиноопасности в оперативную сводку управления ГО и ЧС города Норильска не включил.

Лавина сошла в ночь на 9 января (вечером 8 января мск) в районе горнолыжной базы «Гора Отдельная». По данным следователей, под снежной массой оказались четыре домика. В ходе поисково-спасательных работ из-под снежных завалов были извлечены тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого ребенка.

Спастись удалось двум людям: подростку, которого доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, и еще одному человеку, который выбрался самостоятельно и вызвал спасателей.

Согласно последним данным, состояние подростка улучшается, его перевели из реанимации в палату соматического отделения. Рядом с ним будет находиться его родственница.

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