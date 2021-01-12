Мальта раскрыла имена новых владельцев «золотых паспортов» из России

Гражданство Мальты в 2019 году в обмен на инвестиции получили более 3 тыс. иностранцев, среди них — порядка 300 граждан России и стран постсоветского пространства. Список участников такой программы опубликовало правительство страны, с ним ознакомилось издание РБК.

Поясняется, что власти Мальты не раскрывают второе гражданство получателей «золотых паспортов», поэтому оценка была сделана на основе формы имен.

Среди них — миллиардер из списка Forbes, основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников. Он подтвердил наличие мальтийского гражданства, объяснив инвестиции присутствием предприятий в четырех странах Европы.

В перечне обладателей гражданства Мальты также числятся тезки ряда российских бизнесменов, в том числе основателя и совладельца сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриана Мельникова и акционера компании «Вертикаль» (оператор инфраструктуры для размещения оборудования сотовой связи) Георгия Чумбуридзе.

В январе 2020 года также был раскрыт список обладателей «золотых паспортов» Мальты, тогда в перечне оказалось около десяти человек, имена которых совпадают с именами крупных российских бизнесменов.

В октябре стало известно, что Еврокомиссия начала расследование против Кипра и Мальты за реализацию их программы получения паспортов для инвесторов. Решение было принято в связи с тем, что два государства — члена ЕС предоставляли свое гражданство (следовательно, и гражданство Евросоюза) в обмен на заранее определенный платеж или инвестиции без реальной связи с соответствующей страной.