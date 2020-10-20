ЕК начала проверку выдачи «золотых паспортов» Кипром и Мальтой

Еврокомиссия (ЕК) начала расследование против Кипра и Мальты за реализацию их программы получения паспортов для инвесторов — так называемой программы золотых паспортов. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном во вторник, 20 октября, сообщает Reuters.

В заявлении говорится, что решение было принято в связи с тем, что два государства-члена предоставляли свое гражданство (следовательно, и гражданство ЕС) в обмен на заранее определенный платеж или инвестиции без реальной связи с соответствующей страной.

«У кипрского и мальтийского правительств есть два месяца, чтобы ответить на письма с официальным уведомлением», — говорится в заявлении ЕК.

12 августа сообщалось, что Кипр ужесточает требования к иностранцам, желающим получить гражданство республики в обмен на инвестиции.

На следующий день официальный представитель правительства страны Кириакос Кусиос сообщил, что Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года.

Программы так называемых золотых паспортов практикуют более десятка стран Евросоюза, но Кипр оставался одним из наиболее популярных направлений для вложений в обмен на гражданство. В его инфраструктуру довольно активно инвестировали и богатые россияне, получающие вместе с кипрским паспортом право безвизового въезда более чем в 170 стран мира. По примерным оценкам игроков рынка и данным Eurostat, до четверти одобренных властями острова заявок на паспорт в последние годы приходилось именно на граждан РФ.

В список обладателей золотых паспортов Мальты также входят россияне.