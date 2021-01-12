Илон Маск покинул первую строчку рейтинга миллиардеров Forbes

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покинул первое место рейтинга богатейших людей планеты журнала Forbes.

По данным Forbes Real-Time на 12 января, состояние Маска составляет $176,2 млрд, снизившись за день на $13,5 млрд. Таким образом, в настоящее время он находится на второй строчке. На первом месте вновь оказался основатель Amazon Джефф Безос, его капитал составляет $182,1 млрд.

Вместе с тем на третьей строчке находится президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($154,6 млрд), четвертое место занял основатель Microsoft Билл Гейтс ($121,4 млрд) и пятерку замыкает создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг с состоянием в $94 млрд.

В то же время по версии Bloomberg Billionaires Index богатство Маска составляет $194 млрд (снижение за сутки на $15,6 млрд), а состояние Безоса — $183 млрд (снижение на $3,65 млрд). Как следствие, Маск продолжает сохранять лидерство в списке богатейших людей планеты по версии агентства Bloomberg.

9 января стало известно, что Маск распродаст всё имущество, чтобы заселить Марс. Он объяснил, что заселение планеты требует больших финансовых вложений. Кроме того, он хочет продемонстрировать свою решительность в колонизации Марса, пишет «Газета.ру».

За несколько дней до этого Маск стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg с $188,5 млрд, обогнав на $1,5 млрд основателя Amazon Джеффа Безоса, который лидировал в рейтинге с 2017 года.