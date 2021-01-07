Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В сенате прозвучали призывы отстранить Трампа от должности
Мир
Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg
Экономика
Nord Stream 2 AG поприветствовал создание в ФРГ фонда в поддержку СП-2
Общество
Скончался журналист Лев Корзун
Мир
Более 50 полицейских пострадали во время беспорядков в Вашингтоне
Мир
Трампа заблокировали в Facebook и Instagram до конца президентского срока
Мир
Британский посол на Украине отвергла ослабление санкций против Крыма
Мир
В Латвии опровергли обнаружение «британского» штамма коронавируса
Происшествия
В Приморском крае авария оставила без света почти 43 тыс. человек

Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось до $188,5 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. Таким образом, Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса на $1,5 млрд и стал самым богатым человеком в мире.

Опять «тройка»: доступный электромобиль не принес Tesla денег
Корпорация несет многомиллионные убытки, а ведущий технолог покинул свой пост

Как отмечается, доходы предпринимателя выросли вслед за котировками на рынке электромобилей, которые 7 января поднялись на 4,8%.

При этом еще в ноябре состояние Маска оценивалось в $127,9 млрд. Всего же за последний год предприниматель разбогател на $150 млрд. До этого список богатейших людей мира с 2017 года возглавлял Безос.

Третье место в списке самых богатых остается за основателем Microsoft Биллом Гейтсом.

5 ноября стало известно, что богатейшие люди мира заработали $34 млрд. Счет главы Amazon Джеффа Безоса увеличился на $10,5 млрд. Глава Facebook Марк Цукерберг разбогател на $8 млрд.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020