Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось до $188,5 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. Таким образом, Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса на $1,5 млрд и стал самым богатым человеком в мире.

Как отмечается, доходы предпринимателя выросли вслед за котировками на рынке электромобилей, которые 7 января поднялись на 4,8%.

При этом еще в ноябре состояние Маска оценивалось в $127,9 млрд. Всего же за последний год предприниматель разбогател на $150 млрд. До этого список богатейших людей мира с 2017 года возглавлял Безос.

Третье место в списке самых богатых остается за основателем Microsoft Биллом Гейтсом.

5 ноября стало известно, что богатейшие люди мира заработали $34 млрд. Счет главы Amazon Джеффа Безоса увеличился на $10,5 млрд. Глава Facebook Марк Цукерберг разбогател на $8 млрд.